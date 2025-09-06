今年5月に惜しまれつつ営業を終了した、「ちいかわラーメン 豚」の渋谷PARCO店が、9月19日より期間限定で再オープン。これにより、関東エリアは渋谷・池袋の2店舗の運営となる。「ちいかわラーメン 豚」は、「ちいかわ」に登場する“話題のラーメン屋さん”をイメージした店舗。もともと渋谷PARCO店は期間限定だったため、今年5月6日に営業終了となったが、このたび地下1Fの同区画に再オープンする。ラーメンは「ミニ（ちいかわ）