※経済指標 【米国】 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（8月）21:30 結果2.2万人 予想7.5万人前回7.9万人（7.3万人から修正） ＊失業率（8月） 結果4.3％ 予想4.3％前回4.2％ ＊平均時給（8月） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.3％（前月比） 結果3.7％ 予想3.8％前回3.9％（前年比） 【カナダ】 雇用者数増減（8月）21:30 結果-6.55万人 予想0.50万人前回-4.08万人（前