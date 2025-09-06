◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）巨人先発の山崎は８回を２安打に抑えながら、１失点で完投負け。２３年と昨年の１０勝を上回る自身初の１１勝目はお預けとなった。ボスラーに許した５回のソロが唯一の失点。中日戦は今年３度目の登板で初失点で初黒星になる。バンテリンＤでは２２年の初登板から、通算７試合目で初黒星の４勝１敗。デビューからこの球場で続けていた被本塁打なしも４４イニ