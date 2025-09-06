◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）本当にこの１球だけ。悔やまれるボールになっちゃったね。カウント２ボール１ストライクから伊織と岸田のバッテリーは内角のカットボールを選択した。それまでの３球はすべて外角で、この内角カットボールで詰まらせる、あるいはファウルを取るつもりやったと思う。ただしコースは高め。普段の低めじゃダメやったんよね。なぜなら、ボスラーは打つときにグッ