◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）体調不良のため現地３日（日本時間４日）のパイレーツ戦登板を回避していたドジャース・大谷翔平投手が、５日（同６日）敵地のオリオールズ戦の先発が急遽、決まった。当初はグラスノーだった。大谷は当初、３日のパイレーツ戦に二刀流で先発する予定だったが、せきや鼻詰まりなど風邪の症状があり、登板を回避。その上で４日