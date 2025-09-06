「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）“鯉キラー”の復活だ。１カ月ぶりにつかんだ７勝目。阪神・大竹耕太郎投手（３０）が６回５安打１失点で、歓喜の瞬間をぐっとたぐり寄せた。「前回やられたイメージもある状態で投げるわけで。もちろん怖さもある。その辺は気持ちだけでは負けないように。坂本さんとも試合前に話して、もう一回しっかり勝負していこうと」初回、先頭の中村奨に右中間への二塁打を浴びるなど２死三