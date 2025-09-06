日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏もビッグクラブからの関心がうわさされた。だが、最終的にはパルマに残留している。鈴木を狙っていると言われた強豪のひとつは、昨季のセリエAを制した王者ナポリだ。アントニオ・コンテ監督が鈴木を望んでいると騒がれた。しかし、最終的にナポリはトリノからヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチを獲得。アレックス・メレトとの２人体制を選んだ。ナポリが23歳の守護神を獲得しなかった理由