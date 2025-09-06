北海道・胆振東部地震から２０２５年９月６日で７年です。災害の記憶を風化させないために、安平町では中学１年生を対象とした１泊２日の防災キャンプが実施されました。生徒たちがその中で学んだこととは。厚真町吉野地区の山際に、９月１日から献花台が設置されました。手向けられた花には、追悼の思いや今後のさらなる復興への願いが込められています。（阿部記者）「この場所では７年前、地震の影響で大きな土砂崩れが起き、甚