芝クッション値8・5＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14・9％、4角16・9％ダートG前16・9％、4角18・8％※金曜午前10時。芝は傷んだ箇所を張り替えて良好な状態。水分を含むが、基本的に先行有利だ。ダートは水分を含んで脚抜きがいい。先行できるスピードが必要。