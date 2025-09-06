芝クッション値7.5＝やや軟らかめ※金曜午前10時30分含水率＝芝G前16.8％、4角17.4％ダートG前12.7％、4角12.2％※金曜午前10時30分。雨上がりで芝は乾いていく。水分が抜ければ、ある程度時計も出るだろう。脚抜きのいいダートはスピードタイプに注目。先行有利の見立てだ。