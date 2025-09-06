「ピンキラ」の愛称で親しまれた歌謡グループ「ピンキーとキラーズ」のリーダーのジョージ浜野さんが死去したことが5日、分かった。88歳。ボーカルのピンキーこと今陽子（73）が同日にブログで訃報を伝えた。「私の第二の家族ピンキーとキラーズ。私が元気に歌い続けていきます。ジョージさん、長い間お疲れさまでした」としのんだ。ピンキーとキラーズは1968年に結成。当時は珍しい男女混成グループで、デビュー曲「恋の季節