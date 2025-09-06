¡ÖAI¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ·¤Ó¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤­¤ËÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£½é¤ÎÁ´¹ñ²Ê³ØÉáµÚ·î´Ö¡ÖÈ¬·Ë²ÊÉáÂç¹ÔÆ°¡×É´¿§¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î³«Ëë¼°¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2Æü¸áÁ°¡¢¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÉ´¿§»Ô²Ê³Øµ»½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·³Ø´ü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÍ§Ã£¡×¤ÎÍýÁÛÁü¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Ê³ØÉáµÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿·³Ø