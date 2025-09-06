◇第96回都市対抗野球第9日準々決勝三菱自動車岡崎3―0NTT西日本（2025年9月5日東京D）三菱自動車岡崎は、中村奎太が新婚パワーで22年ぶりのベスト4進出に導いた。「5番・中堅」で出場した中村は今年7月に結婚したばかり。「（独身の時より）責任感が増しました」と語った25歳は、4回に右越えへ決勝ソロを放ってみせた。「先制点だったので入ってうれしかった」。昨年の1回戦で1―14と大敗したNTT西日本に勝利。「リベン