カンテレの人気番組「マルコポロリ！」（7日正午、関西ローカル）が06年4月の放送開始から7日で900回を迎える。MCの東野幸治（58）、レギュラーのほんこん（62）は「アッという間の900回。これから1000回目指して頑張ります」と声を揃えた。カンテレ制作としては最長寿番組で、帯番組を除けば最多放送回数となる。放送開始当初からリポーターを務める芸人が社会問題、芸能情報を体当たり取材したワイドショー番組だったが、コ