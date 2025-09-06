細田守監督（57）の最新アニメーション映画「果てしなきスカーレット」（11月21日公開）が4日、第82回ベネチア国際映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミアとして公式上映された。1032席のチケットは発売20分で完売する人気。細田監督が声優を務めた芦田愛菜（21）、岡田将生（36）とともにレッドカーペットに登場すると、沿道からは大歓声が上がった。上映後は割れんばかりの拍手が湧き起こり、スタ