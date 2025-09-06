¡þWBAÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀïÆ±µé1°Ì¡¦¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê27¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé2°Ì¡¦¾¾ËÜÎ®À±¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î14ÆüIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ëWBAÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé2°Ì¤Î¾¾ËÜÎ®À±¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¤Ïº¸¤Î¶¯ÂÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥×¥í7ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤È¤Ê¤ì¤ÐÄë·ý¥¸¥à¤Ç¤ÏºÇÂ®¤È¤Ê¤ê¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¤¤·¡¢Îý½¬¤â°ìÈÖÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯