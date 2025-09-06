歌手の江河愛司（87）の8月27日発売の新曲「人生江戸絵巻」が、9月8日付の「オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング」で初登場10位をマークした。江河は12月に88歳、米寿の誕生日を迎える。87歳でのベスト10入りは史上初となる。1953年に東宝芸能学校の第1期生として芸能界に入り、その年の東宝ミュージカル「お軽勘平」に出演。57年に古賀政男さんの門下となり、古賀とともに「舞踊歌謡」の世界を確立させた。作詞作曲