秋篠宮家の長男悠仁さまが成年を迎えたことを示す「成年式」が６日、皇居・宮殿などで行われる。成年式は１９８５年の秋篠宮さま以来４０年ぶり。筑波大１年でこの日に１９歳となる悠仁さまは、装束姿で成人用の冠を着ける「加冠の儀」など、宮中の伝統を受け継いだ儀式に臨まれる。（戸田貴也、坂場香織）悠仁さまが秋篠宮ご夫妻の長男として誕生されたのは、２００６年９月６日。皇室にとっては、４１年ぶりの男児の誕生だっ