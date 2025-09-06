◇第96回都市対抗野球第9日準々決勝JFE東日本2−1ENEOS（2025年9月5日東京D）JFE東日本（千葉市）は入社7年目を迎えた29歳のベテランが4年ぶりの8強に導いた。1―1の延長タイブレーク11回1死一、二塁。7回から代打で途中出場していた平山が中堅手の頭上を越えるサヨナラ二塁打を放った。「人生でサヨナラを打った記憶はない。最高です」。優勝した19年大会の4番打者はHondaとの1回戦でも代打で逆転2ランを放つなど勝負