秋篠宮家の長男悠仁さまの成年式が６日、皇居などで執り行われる。成年式は、父の秋篠宮さま以来４０年ぶりとなる。悠仁さまは、昨年９月に１８歳の成年を迎えられた。当時は大学進学を控えられていたため、１９歳の誕生日に合わせて行われることになった。成年式では、悠仁さまが成人用の冠を着ける「加冠の儀」や天皇、皇后両陛下に成年の挨拶をされる「朝見の儀」といった儀式が予定されている。新たな門出を心よりお祝い