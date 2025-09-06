日米関税交渉の合意内容を文書で明確にしたことにより、懸念された齟（そ）齬（ご）は解消されることになった。新たな産業連携を深め、ともに発展する道筋を確かなものにしたい。トランプ米大統領は、日米の関税措置に関する大統領令に署名した。関税合意に関する共同声明と５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資に関する覚書も公表した。米国が日本から輸入する乗用車の関税率は２７・５％から１５％に下がることになる。