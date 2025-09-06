◇第96回都市対抗野球第9日準々決勝NTT西日本0―3三菱自動車岡崎（2025年9月5日東京D）NTT西日本は入社14年目の浜崎浩大が5回2/3を5安打3失点と粘ったが、打線が得点を奪えず零敗。電電近畿だった1971年以来54年ぶりのベスト4進出はならなかった。河本泰浩監督は「非常に緩急があって対応が難しかった」と相手先発の秋山凌祐に脱帽。2回1死満塁を併殺打でつぶすなど「序盤のチャンスを生かせなかったのが痛かった。相