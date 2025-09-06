東京都立墨田産院（閉院）で６７年前に別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さん（６７）の生みの親を捜すため、都は、同じ時期に生まれた男性数十人とその親に対し、調査への協力を求める文書の発送を始めた。江蔵さんが切実な願いをつづった直筆の手紙も同封された。（柏木万里）発送開始は今月４日。江蔵さんと同じ１９５８年４月に墨田区内で生まれた男性少なくとも１１３人とその親のうち、現住所が特定できた３分の１程度