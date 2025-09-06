お笑いタレント東野幸治がMCを務めるカンテレの長寿バラエティー番組「マルコポロリ！」（日曜午後1時59分、関西ローカル）が7日放送で900回を迎える。900回記念として7日は正午から放送される。このほど収録が行われ、ゲストの永野、ウエストランド井口浩之、お見送り芸人しんいちが取材に応じた。番組は06年にスタート。25年4月から20年目に突入した。“白い悪魔”の異名を持つ東野らレギュラー陣が強烈なイジリで芸人の知られざ