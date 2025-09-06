市民からの審査請求を制限する逗子市議会議員政治倫理条例改正案を可決した同市議会＝５日、同市逗子逗子市議の佐藤恵子氏（無会派）が有権者に飲食を振る舞い政治資金収支報告書に記載しなかった問題で、逗子市議会は５日、市議の政治倫理違反を追及する市民からの審査請求を制限する同市議会議員政治倫理条例改正案を自民党、公明党などの賛成多数で可決した。市内の有権者が６月、同条例に基づいて佐藤氏ら２人の審査請求した