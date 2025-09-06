神奈川県警本部神奈川県警は８日から３０日にかけて、秋の定期人事異動を発令する。前年同期比１８２人増の１８２２人（警察官１７５０人、一般職員７２人）が対象。女性のキャリア形成促進に向け、育児中の女性をフォローする支援体制を充実させる。