タモリ（80）がMCを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」の緊急SPが、12日午後8時から放送される。テーマは「かつてない猛暑！“異常”な日本の暑さを知る」。この夏は、全国で40度超えの気温が続出。観測史上最高気温が連日のように更新された。この異常な日本の夏を、同番組ならではの独自取材で徹底分析する。スタジオには女優木村佳乃のほか三重大学大学院の立花義裕教授、経済学者で東京大学大学院鈴木宣弘特任教授を