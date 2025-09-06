◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）巨人は中日を上回る６安打を放つも今季１２度目の完封負け。２連敗で、借金は今季ワーストタイの３に膨らんだ。先発の山崎伊織投手（２６）は５回１死まで１人の走者も出さない力投を展開したが、ボスラーに許した初安打が決勝の右越えソロに。痛恨の被弾で、４敗目を喫した。３位ＤｅＮＡとは０・５ゲーム差、４位中日とは３差に迫られ、最短で６日にも優勝の