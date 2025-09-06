昭和の青春歌謡スター「御三家」の一人で、「潮来笠」や「いつでも夢を」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。橋さんは今年５月に、アルツハイマー型認知症を公表。病と闘いながらステージで歌声を披露していた。６月のコンサートを最後に入院。再びステージに戻ることはかなわなかった。アイドル的な人気