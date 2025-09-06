◆パ・リーグオリックス２―０日本ハム（５日・京セラドーム大阪）オリックス・九里が４年ぶり２度目の２ケタ勝利を記録した。初回以外は毎回走者を背負いながらも、６回４安打無失点で試合をつくり、セ（広島）からパへＦＡ移籍した初年度では３人目となるクリア。「僕一人の力で勝っているとは思わないし、本当にいろんな人に感謝の気持ちがある」と感慨深げだ。１日に誕生日を迎え、３４歳初登板で挙げた記念星。「自分が