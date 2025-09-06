タレントのタモリ（８０）が日本を脅かす異常気象に迫る―。テレビ朝日系「タモリステーション」（１２日・後８時）では「異常な日本の夏緊急ＳＰ」と題して、４０度超えが続出した今夏を徹底分析する。猛暑となった原因や新たな災害への警鐘だけでなく、実際に気象情報会社へ潜入取材を敢行するなど、幅広い視点で暑さを深掘りしていく。今年の日本は６〜８月の３か月間で、観測史上最高の平均気温を記録。その原因は近年の