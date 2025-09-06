◆パ・リーグソフトバンク１１―０楽天（５日・みずほペイペイドーム）パ・リーグ連覇を狙うソフトバンクに、優勝マジック「１８」が初点灯した。初回に牧原大成内野手（３２）が、２試合連続となる先制の５号３ラン。今季最多の１８安打、１１得点の猛攻で４連勝を飾った。２位の日本ハムがオリックスに敗れ、ゲーム差は３に開いた。ライバルの日本ハムが大阪で劣勢の試合中盤を戦っている頃、ソフトバンク・小久保監督が涼し