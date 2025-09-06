◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）会心のアーチだった。阪神・大山悠輔内野手（３０）が、開始早々、ひと振りで試合を決めた。２０２０年９月１８日の中日戦（ナゴヤＤ）以来、自身５年ぶり３度目の９号勝ち越しグランドスラム。お立ち台で虎党に誓った。「まず明日（６日）の試合も、チーム一丸となって勝てるように頑張ります」。優勝マジックは１つ減って３。栄光のゴールへ、また一歩前進した。１点を