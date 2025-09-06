◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）功労者に捧げる“宙船リレー”で山崎に投げ勝った。中日・柳は６回４安打無失点で３勝目を挙げ「ソブさん、ありがとう」と特別な白星をかみしめた。試合前に現役引退を発表した祖父江の登場曲「宙船」（ＴＯＫＩＯ）を使ってマウンドへ。６回２死満塁をしのぐと、７回の藤嶋、８回のメヒアも同曲でつなぎ、虎の子の１点を守り切った。柳はクローザーの特別演出