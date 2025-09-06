お笑い芸人・東野幸治がMCを務める、カンテレ『マルコポロリ！』900回SPが、あす7日正午から放送される（関西ローカル）。このほど大阪市内のカンテレ本社で収録が行われ、永野、ウエストランド・井口浩之、お見送り芸人しんいちが、心境を語った。【写真多数】『マルコポロリ！』東野幸治にギューッてされるウエストランド井口『マルコポロリ！』は、2006年4月に放送スタートし、ことし4月から20年目に突入。カンテレ制作のレ