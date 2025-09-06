お笑いコンビ、大仰天の木場事変（こば・じへん＝31）と田口優斗（31）が5日、それぞれX（旧ツイッター）を更新。コンビ解散を発表した。木場は「この度大仰天は解散することに致しました」と前置きした上で「大仰天として特に売れることも何かで話題になることもなく解散することになってしまいすみません。こんなはずじゃなかったんです。一瞬で売れる予定でした」などとつづった。相方田口については「正直最後まで俺の理解の範