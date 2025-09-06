◇テニス全米オープン第13日（2025年9月5日ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）車いすの部の男子シングルス準決勝が行われ、第1シードの小田凱人（19＝東海理化）は第3シードのマルティン・デラプエンテ（スペイン）に6―3、6―3でストレート勝ちを収め、大会初制覇に王手を掛けた。小田は全米オープンを除く4大大会をすでに複数回制覇しており、昨年のパリパラリンピックでも金メダルを獲得。4大大会と