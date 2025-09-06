【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、交流サイト（SNS）への投稿で、欧州連合（EU）欧州委員会によるグーグルへの制裁金に不満を示し、不公正貿易を行う国などへの制裁を認める通商法301条による対抗措置を示唆した。