ＮＹ時間の終盤に入ってドル安の動きも一服し、ポンドドルも１．３５ドルちょうど付近に伸び悩んでいる。一方、ポンド円は１９９円台を回復しており、現在は２１日線付近での推移。 本日はレイナー英副首相が辞任し、その上でスターマ―首相は内閣改造を実施した。レイナー副首相は住宅購入を巡り閣僚行動規範に違反したとして辞任している。レイナー氏はスターマー首相の後継候