NY株式5日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均45413.16（-208.13-0.46%） ナスダック21678.99（-28.70-0.13%） CME日経平均先物42855（大証終比：-215-0.50%） 欧州株式5日終値 英FT100 9208.21（-8.66-0.09%） 独DAX 23596.98（-173.35-0.73%） 仏CAC40 7674.78（-24.14-0.31%） 米国債利回り 2年債 3.503（-0.085） 10年債 4.084（-0.077） 30年債 4.774（-0