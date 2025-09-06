浦和は5日、元日本代表MF原口元気（34）が海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。ベルギー2部ベールスホット移籍が決定的。浦和を通じて「1年前に復帰してから、思い描いていた姿を示すことができなかった。非常に残念な気持ち」などとコメントした。浦和の育成組織からトップチームに昇格。14年からドイツに渡り、昨年9月に復帰したが出場機会は限られ、今季はJ1で先発2試合だった。