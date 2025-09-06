岐阜競輪の開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」は5日、2日目が終了。きょう3日目は10〜12Rで準決勝戦が行われる。注目は11Rだ。勝ち切れない清水だが西田との中国連係なら迫力倍増。格上の立ち回りで激戦を制圧だ。相手には岐阜ラインの番手を回る志田を指名。栗山の奮闘を無駄にしない走りで首位肉薄だ。＜3＞＝＜2＞本線。菅田は青野マークを選択。流れに乗って必勝ルートを見いだしたい。＜1＞渡部幸訓終始余裕が