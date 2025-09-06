ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」は5日、2日目が終了。きょう6日の3日目は9〜11Rで準優勝戦が行われる。注目は11Rだ。初日から無傷の4連勝と快進撃を続ける遠藤の首位が順当。機力は抜けていて、内からでも伸び返して主導権を渡さない。焦点は2着争いになりそう。黒野は低調機で気配は微妙。4カドの森野が自在に攻めて追走の1番手。坂本の連食い込みも十分。＜1＞遠藤エ