【3R】チャレンジ予選の3Rは小西涼太が堂々と押し切った。番手高嶋一朗が2着。3、4着も藤原義浩、明星晴道が入り中四国勢が上位を独占した。小西がスピードを見せつけた一戦だったが、レース後の小西は「突っ張るつもりでしたが、東勢に叩かれ、出直す流れになってしまって内容の悪い競走でした」と反省しきりだった。準決で高嶋と4度目の連係になる小西は「しっかり踏んで主導権を取りたい」とやる気。自在性ある平山優太が