お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（40）らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課は5日までに、不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した。同課によると、黙秘している。稲田らと面識はなく、生年月日などからパスワードを推測したとみられる。稲田のアカウントを巡っては、昨年、女性ファンに対して、番組の企画と称し性的な画像な