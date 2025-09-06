北朝鮮の金正恩総書記の通信を傍受するため、アメリカ軍の特殊部隊が2019年に北朝鮮への潜入を試みて失敗していたとニューヨーク・タイムズが報じました。ニューヨーク・タイムズは5日、第一次トランプ政権時代の2019年初頭に、アメリカ海軍の特殊部隊「SEALS」が、当時、朝鮮労働党委員長だった金正恩氏の通信を傍受する機器を設置するため、北朝鮮に潜入する作戦を行ったと報じました。作戦は小型潜水艇などで上陸する途中で、北