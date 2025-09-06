アメリカEV大手のテスラがイーロン・マスクCEO＝最高経営責任者に対して、およそ1兆ドル、日本円で148兆円相当にも上る新たな巨額報酬案を示しました。新たな報酬案は5日に公開されたもので、テスラの時価総額が今後10年間で、現在のおよそ8倍となる8兆5000億ドルに達するなどした場合、マスク氏にテスラの株式の最大12%を報酬として付与するとしています。この株式報酬はおよそ1兆ドル、日本円で148兆円相当にも上り、ブルームバ