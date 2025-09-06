４人組男性ボーカルグループ・ＯｖｅｒＴｏｎｅが、年内の活動をもって解散することが５日、分かった。１０月１日にラストシングル「手紙」を発売。東京・愛知・大阪を巡るツアーでフィナーレを迎える。自分たちの音楽を広げていきたいという思いから「倍音」を意味するグループ名を冠し、２０１７年９月に結成。オバトンの愛称で知られ、２０２２年にメジャーデビューを果たした。それぞれが自分のパートの歌詞とメロディー