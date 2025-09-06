◇歌手の橋幸夫さん死去若手スター時代は、ステージで暴漢に襲われたこともあった。1963年5月12日に金沢市で行われた公演の最中、刃渡り65センチの旧陸軍のサーベルを持った男に切りつけられた。橋さんは刀をよけたが、顔や手、背中に切り傷を負い、全治2週間の大ケガを負った。この時の傷が元で、「左手の小指がまっすぐ伸びなくなった」などとさまざまなテレビ番組で語っていた。