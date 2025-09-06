◇歌手の橋幸夫さん死去「潮来笠」「いつでも夢を」などの大ヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんが4日午後11時48分、肺炎のため都内の病院で死去した。82歳。東京都出身。史上初めてレコード大賞を2度受賞し、舟木一夫（80）、西郷輝彦さんと「御三家」として大人気だった。2023年5月に一度、歌手活動から引退。その後復帰し、今年5月、アルツハイマー型認知症を公表し闘病していた。所属